En desarrollo de acciones de control, uniformados de la Policía Nacional realizaron la incautación de 13 máquinas tipo Keno utilizadas para juegos de azar sin la documentación legal requerida.

Lea más: Inauguran Planta de Tratamiento de Agua Potable para comunidades indígenas en La Guajira

El procedimiento se registró en un establecimiento abierto al público, ubicado en la carrera 14A con calle 28, del barrio Aeropuerto, en el perímetro urbano de Riohacha.

El personal policial evidenció el desarrollo de actividades rentísticas de carácter monopolístico, sin que los responsables acreditaran los permisos exigidos por la ley para su funcionamiento.

Durante la intervención policial fueron incautados siete televisores plasma de 32 pulgadas, seis computadores completos (pantalla, CPU, teclado y mouse) empleados para juegos de azar, así como cuatro impresoras térmicas de recibos, elementos que eran utilizados para la operación de estas actividades ilegales.

Ver más: Rescatan serpiente cazadora en zona urbana de Riohacha

Los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entidad competente para adelantar el proceso administrativo correspondiente.