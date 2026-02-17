Este martes 17 de febrero, el presidente de la república, Gustavo Petro, realizó la entrega de una nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) en la comunidad de Yotojoroin, ubicada en zona rural del municipio de Uribia, La Guajira.

La infraestructura beneficiará a más de 5.000 habitantes de Yotojoroin y de comunidades vecinas como Kapuchichon, Ouispa y Pirrulia. Entre los principales beneficiarios se encuentran cerca de 1.300 estudiantes de la Institución Etnoeducativa Integral Rural Isabel Jusayu, quienes contarán con suministro permanente de agua potable gracias a la puesta en funcionamiento de la planta.

La PTAP opera mediante tecnología de ósmosis inversa y tendrá una capacidad de producción cercana a los 80.000 litros diarios. El sistema funcionará con energía solar, apoyado en la instalación de paneles fotovoltaicos que garantizarán la operación de la planta y de la bomba encargada de distribuir el agua hacia las comunidades circundantes.

El proyecto contó con una inversión de $6.800 millones, financiados en su totalidad por la Nación, y hace parte de la estrategia del Gobierno nacional para ampliar la cobertura de agua potable y saneamiento básico en La Guajira.

Durante este Gobierno se han destinado aproximadamente $803 mil millones en 15 municipios del departamento, alcanzando el 100 % del territorio. De ese total, $632 mil millones han sido dirigidos a proyectos de acceso a agua potable y saneamiento básico.