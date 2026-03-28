En las últimas horas murió bajo la modalidad de sicariato un presunto integrante de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), grupo armado también conocido como los Pachenca, en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

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Las autoridades revelaron que se trataba de William Junior Pereira Hernández, conocido con el alias de 'Zeus’ o ‘Sereno’, quien supuestamente era mototaxista.

El atentado se registró a las 5:20 de la tarde de este viernes 28 de marzo, en la carrera 26 entre calles 14D y 14E, jurisdicción del barrio Jorge Pérez.

Según la información preliminar, la víctima se encontraba en el interior de un taller donde reparan motocicletas, cuando llegaron dos sujetos a bordo de una motocicleta Bóxer de color negro, ambos portando cascos negros.

El que hacía las veces de parrillero y vestía buzo de color gris, descendió del vehículo, sacó un arma de fuego, le propinó cinco disparos a la altura de la cabeza, causándole la muerte en el acto;luego huyó junto a su cómplice.

Al lugar llegaron unidades policiales para acordonar la escena. De igual manera, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística del CTI de la Fiscalía realizó los actos urgentes.

Fuentes de inteligencia indicaron que Pereira Hernández, quien tenía 29 años de edad y era oriundo de Santa Marta (Magdalena), presuntamente era uno de los hombres de confianza de alias Naín o ‘el Bendito Menor’, cabecilla del Frente Javier Cáceres de las ACSN y supuestamente era parte del comando armado de ‘La Especial’, un selecto grupo de sicarios de la élite del grupo armado organizado, que portan fusiles y realizan trabajos específicos y patrullajes.

Respecto a los móviles, las autoridades indicaron que son materia de investigación, sin embargo, en redes sociales se hizo viral un panfleto publicado por un grupo autodenominado ‘Los JJ’, en el que se atribuyen el homicidio y anuncian la guerra que sostienen contra los Pachenca. Además revelaron que la víctima fue el autor material de varios ataques sicariales en el que murieron menores de edad en la capital de La Guajira, dichas versiones están siendo verificadas por la Fuerza Pública.