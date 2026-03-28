Las unidades militares, orgánicas de la Décima Brigada del Ejército Nacional, desde el pasado fin de semana activaron el dispositivo especial de seguridad que cubrirá los principales corredores viales de los departamentos del Cesar y La Guajira, con motivo de la Semana Santa.

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El principal objetivo es garantizar la tranquilidad, seguridad y desde luego la movilidad de los viajeros durante esta época.

En el marco de la campaña ‘Viaje seguro su Ejército está en la vía’, nuestros soldados estarán efectuando labores de control militar en las inmediaciones de las carreteras y sobre las vías principales y secundarias, para prevenir cualquier situación irregular.

El trabajo se está adelantando de manera conjunta, coordinada e interinstitucional con las demás Fuerzas Militares, la Policía Nacional, autoridades locales y municipales, para facilitar las condiciones de seguridad en este tiempo de descanso.

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Cortesía Ejército Nacional

En esta oportunidad se desplegaron más de 30 puestos de control en los departamentos del Cesar y La Guajira, y cerca de 2.000 soldados que estarán desplegados en las vías brindando seguridad a la población civil que estará recorriendo estos dos departamentos.

El Ejército Nacional hace una invitación a la población civil “para que visite la costa norte de Colombia y disfrute de la cultura, gastronomía y destinos turísticos que hacen de esta región un destino turístico agradable y seguro para disfrutar en familia”.

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De igual manera, recuerda a los ciudadanos que denuncien cualquier situación irregular a través de la línea gratuita nacional 147 o se comuniquen a la Línea 107 contra el terrorismo.