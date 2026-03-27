Mediante labores investigativas adelantadas por funcionarios adscritos a la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Policía Nacional, fue capturado en flagrancia un hombre por el delito de fuga de presos en el municipio de Maicao, La Guajira.

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La entidad policial indicó que el privado de la libertad responde al nombre Nelson Ramón Hernández Guzmán, de 31 años de edad.

El procedimiento se llevó a cabo en el sector conocido como “La Raya”, en el corregimiento de Paraguachón.

De acuerdo con las verificaciones realizadas por Policía Judicial, este ciudadano figuraba como indiciado por el delito de fuga de presos, luego de haberse fugado el pasado 16 de marzo de 2026 de un Centro Transitorio de Reclusión, en Santa Marta, Magdalena, donde permanecía con medida de detención intramural por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa.

Tras su captura, el sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno de la URI del municipio de Maicao, donde se adelantará el proceso judicial correspondiente para definir su situación jurídica.

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Respecto a la captura, el coronel Salomón Bello Reyes, comandante del Departamento de Policía La Guajira, destacó la labor de los uniformados y reiteró el compromiso institucional:

“Este resultado refleja el trabajo constante y articulado de nuestros investigadores para garantizar que quienes intentan evadir la justicia sean nuevamente puestos a disposición de las autoridades competentes. Seguiremos actuando con firmeza para proteger a la ciudadanía y preservar el orden en nuestro territorio”.

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Finalmente, la Policía Nacional invita a la comunidad a continuar denunciando cualquier hecho que afecte la convivencia y seguridad ciudadana, recordando que la información oportuna es clave para seguir obteniendo resultados contundentes contra el delito.