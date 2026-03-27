La empresa Air-e anunció que ejecutará trabajos eléctricos en Barranquilla y los municipios de Malambo y Luruaco para este sábado.

Las obras se llevarán a cabo inicialmente para el reemplazo de líneas en mal estado en el circuito Tesoro en Malambo, entre las 7:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde.

Durante las maniobras estarán sin suministro de energía desde el kilómetro 1 al 19 de la carretera al corregimiento de Caracolí, incluyendo las fincas La Sofía, Aloé Vera, San Blas Número 2 y vereda El Tambor.

Mientras tanto, se cambiará una cruceta y se adelantarán trabajos de poda en el circuito Luruaco, entre las 8:50 de la mañana y las 3:50 de la tarde, lo cual obliga a suspender el suministro de energía en el kilómetro cero hasta el 53 en la carretera La Cordialidad.

Lo anterior incluye sectores como los ramales hacia Cartagena desde Luruaco, Arroyo de Piedra, vereda El Peñón, Cantera Universal, Cantera Roca, Planta de Asfalto Universal, Escuela Buen Pastor y Finca El Colmo.

Adicionalmente, en el circuito Juan Mina, se trabajará en traslados de carga entre las 8:00 de la mañana y las 8:52 de la mañana, con suspensión en el suministro de energía en la carrera 38, entre las calles 100 y 120; fincas aledañas a la vía Juan Mina, entre los kilómetros 1 al 8.

Por otro lado, entre las 8:52 de la mañana y las 9:23 de la mañana se suspenderá el suministro de energía en las calles 111 a la 129, entre las carreras 16B y 38 (parte de La Pradera), incluyendo el trayecto de la vía a Juan Mina entre el kilómetro 1 y 6; kilómetros 5 al 6 de la vía a Juan Mina, entre las calles 110 a la 116 con la carrera 38.