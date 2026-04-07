Tras varios días de búsqueda, fue recapturado Alexánder Díaz Alvarado, alias El Monstruo de Anapoima, quien cumple una condena de 27 años de prisión por homicidio, hurto calificado y acceso carnal violento.

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Asimismo, el caso delictivo por el que es recordado incluye el asesinato de una pareja y la agresión a tres adultos mayores en una finca del municipio de Anapoima, Cundinamarca. El hombre se había fugado el pasado viernes 3 de abril de la cárcel de máxima seguridad de Jamundí.

Según las autoridades, la fuga habría ocurrido entre la noche del pasado jueves 2 de abril y la madrugada del viernes, cuando el recluso logró evadir los controles de vigilancia del Inpec.

La ausencia fue detectada durante el conteo realizado por los guardias en la mañana siguiente, lo que activó de inmediato la recolección de testimonios y el rastreo mediante cámaras de seguridad. Así se estableció que el hombre se desplazó hasta una terminal de transporte y viajó hacia Ibagué, en el departamento del Tolima.

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Posteriormente, alquiló una habitación en un hotel del barrio Cartagena, en la Comuna 11. Allí, hacia las 11:00 de la mañana del sábado 4 de abril, uniformados adelantaron un operativo que permitió su captura.

“Este importante resultado operativo fue posible gracias a la reacción oportuna y a la efectividad de los hombres y mujeres de las zonas de atención policial, quienes, tras la activación de las alertas de búsqueda y localización, intensificaron los planes de verificación de antecedentes e identificación de personas en distintos sectores de la capital tolimense”, indicó la Policía Metropolitana de Cali.

@NoticiasRCN La policía en ibagué recaptura el Monstruo de Anapoima el cual se había fugado hace un día de la cárcel del jamundí. pic.twitter.com/hI0xrSX9d8 — Policía Metropolitana de Ibagué (@PoliciaIbague) April 5, 2026

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Además, Alexánder Díaz está vinculado al crimen de una pareja que residía en una finca. El hombre fue amarrado del cuello y de las extremidades, y murió por asfixia, mientras que la mujer fue víctima de abuso sexual. Además, el agresor se llevó una motocicleta, teléfonos celulares, un computador y dinero en efectivo.

Finalmente, se le atribuye el ataque y robo a tres adultos mayores que habitaban otra vivienda dentro de la misma propiedad. Tras estos hechos, fue ubicado inicialmente en Bogotá, luego de encender el computador robado. Aunque intentó huir, fue localizado en Melgar, donde se logró su captura. El hoy capturado, fue sentenciado a 27 años de prisión por los delitos mencionados.