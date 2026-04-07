El Departamentos de Prosperidad Social (DPS) confirmó la fecha en la que iniciará el pago del tercer ciclo del subsidio Colombia Mayor 2026, que beneficia a más de tres millones de personas en todo el territorio nacional.

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Será a partir del 22 de abril. Miles de adultos mayores podrán acercarse a los puntos de pagos para cobrar el subsidio. Sin embargo, hay que recordar un cambio importante que anunció DPS para este año: los pagos ya no se están haciendo por medio del Banco Agrario.

Mauricio Rodríguez Amaya, director del Departamento de Prosperidad Social, fue quien reveló el cronograma de pagos para este año. Las mujeres, mayores de 54 años, y los hombres mayores de 59, deberán estar atentos al pago a partir del 22 de abril.

“El compromiso del Gobierno Nacional es asegurar que los recursos lleguen de manera oportuna, transparente y eficiente a los beneficiarios de los programas de transferencia en todo el territorio nacional”, mencionó el director.

Hay que recordar que este año los beneficiarios mayores de 54 años de edad recibirán 80 mil pesos en cada ciclo de pago, mientras que las mujeres mayores de 60 y hombres de más de 65, recibirán 230 mil pesos mensuales.

“Garantizamos que millones de personas mayores en condición de vulnerabilidad reciban el apoyo económico que contribuya a mejorar su bienestar y su calidad de vida”, añadió Rodríguez Amaya.

Banco Agrario ya no entregará los pagos del subsidio

La operación de las transferencias monetarias del subsidio Colombia Mayor en 2026 ya no estarán a cargo del Banco Agrario, sino de la Unión Temporal de Pago Postal, a través de los puntos Sured y Supergiros.