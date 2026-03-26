En la madrugada de este jueves 26 de marzo, fue reportado un nuevo atentado terrorista contra las instalaciones de un peaje privado en el departamento de La Guajira.

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Según la información preliminar, individuos en dos motocicletas se acercaron hasta el lugar y lanzaron una granada que detonó en una garita y huyeron con rumbo desconocido.

El caso se registró a eso de las 2:40, a la altura del kilómetro 8 de la vía privada del Cerrejón, en el sector conocido como Paradero, en jurisdicción del municipio de Albania.

Estos hechos se dan luego de los recientes atentados el pasado domingo contra la línea férrea de la empresa multinacional, en los kilómetros 32 y 75 que causaron daños materiales y el descarrilamiento de vagones.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre esta nueva acción terrorista, sin embargo, aparentemente no se presentaron víctimas, ni personas lesionadas, tan sólo daños estructurales, de acuerdo a la información preliminar.

El hecho causó conmoción y preocupación entre los trabajadores testigos de la acción delincuencial.