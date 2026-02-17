Un trabajo articulado entre la Policía Nacional en el departamento del Cesar y la Fiscalía General de la Nación, permitió la captura por orden judicial de alias Culebra, quien sería presunto jefe de sicarios de la subestructura Ferney Antonio López Polo del GAO Clan del Golfo.

Lea más: Fuerte vendaval dejó afectaciones en Bosconia

El procedimiento se desarrolló en el municipio de Girón, Santander, donde el capturado se encontraba oculto tras cometer hechos delictivos en el Cesar, haciéndose efectiva una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, este individuo tendría una trayectoria criminal de tres años dentro de esta estructura criminal, desempeñándose inicialmente como sicario y posteriormente como jefe de sicarios, encargado de coordinar y direccionar homicidios selectivos.

Ver más: Hombre fue capturado por receptación de hidrocarburos

Asimismo establecieron que el capturado presuntamente estaría vinculado a siete homicidios, ocurridos en los municipios de Bosconia y El Copey. Además, registra anotaciones judiciales por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.