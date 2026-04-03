En las últimas se confirmó la captura de María Mónica Graciano Quiñones, señalada como una de las piezas clave del grupo criminal denominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) en la Sierra Nevada de Santa Marta.

De acuerdo con el director (e) de Investigación Criminal e Interpol, teniente coronel Óscar Andrés Gómez, la captura se hizo efectiva en el corregimiento de Mingueo, del municipio de Dibulla, en el departamento de La Guajira.

La mujer, quien también era conocida bajo el alias de La Mona era señalada de ser la cabecilla de la red logística y financiera de la subestructura criminal Javier Cáceres, del Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

“Contaba con una trayectoria criminal de más de tres años y se reconoce como una persona cercana a alias Naim o Bendito Menor y cumplía funciones de la consecución de armamento, material de intendencia y alimento para los integrantes de esta estructura criminal”, señaló el teniente coronel.

Además, la mujer es señalada de realizar actividades de inteligencia criminal “canalizando información sobre personas que no cumplían con los lineamientos de esta estructura delictiva y entregando esta información al componente armado quienes sometían a esta población a exigencias económicas, trabajos crueles e inhumanos y homicidios selectivos”.

Sobre el atroz prontuario criminal de la mujer, el uniformado detalló que alias La Mona o La Tía “está sindicada de participar en un hecho atroz en el mes de diciembre del año 2025. De acuerdo a la información recopilada, es señalada de participar en la planeación, retención, tortura, homicidio y posterior desmembramiento de un adolescente extranjero de 16 años”.

La detenida fue presentada ante un juez de control de garantías y le fueron imputados cargos por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.