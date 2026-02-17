De manera inesperada un fuerte vendaval sorprendió a los habitantes del municipio de Bosconia, la tarde del pasado lunes, cuando la intensidad del fenómeno natural derrumbó árboles, vallas publicitarias y destechó viviendas en diferentes sectores.

De acuerdo con los organismos de socorro, de manera preliminar son 20 barrios los afectados, sin embargo, la administración municipal con el apoyo de la Defensa Civil, está realizando el censo de las familias afectadas y así establecer un plan de acción ante la contingencia.

El director de la Defensa Civil, seccional Cesar, Robín Mahecha, indicó que en una de las viviendas afectada, un menor de edad resultó lesionado al recibir un golpe por uno de los elementos que cayeron al suelo. No obstante, se encuentra en buenas condiciones y fue atendido en el Hospital Local.

“Estas emergencias se están presentando por el fenómeno natural de lluvias y frente frío, por el cual atraviesa el Caribe, ya acá en el departamento se han visto afectados El Copey, Curumaní y San Alberto, ahora este de Bosconia”, indicó el funcionario.

Reiteró a la ciudadanía tomar medidas de precaución ya que son situaciones naturales que sí están previstas o anunciadas pueden tener cambios drásticos provocados por la misma naturaleza.

Debido a este vendaval en el municipio se interrumpió el servicio eléctrico ya que varios de los postes y líneas se cayeron al suelo, por lo que fue necesaria la intervención de Afinia para la reparación.

De igual manera, Nervis Rodríguez Silva, jefa de la oficina de Gestión del Riesgo de Bosconia, manifestó que trabajan con la Defensa Civil para lograr el consolidado de las afectaciones y así ir dando prioridad a quienes más lo necesiten.

Es de señalar que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, advirtió este emitió lunes, sobre un aumento de las lluvias en gran parte del país durante la semana comprendida entre el lunes 16 y el viernes 20 de este mes en curso. Para la región Caribe señaló que las intensas precipitaciones estarán en los departamentos de Cesar, La Guajira, Bolívar y Sucre.