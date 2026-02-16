Gobernadora Elvia Milena Sanjuan inició la Caravana del Pavimento Urbano en Valledupar: 14.620 metros pavimentados cambiarán la vida de habitantes de 33 barrios de la ciudad.

En Valledupar, la Gobernación del Cesar dio inicio al programa ‘La Caravana del Pavimento Urbano’, precisamente para mejorar las calles de aquellos barrios que aún tienen calles empedradas. Uno de los primeros sectores beneficiados es el barrio Villa Miriam donde se intervendrán cuatro tramos viales, de los 77 que se entregarán en la ciudad.

Durante este encuentro con la comunidad, la gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila explicó el alcance social y humano de estas obras, “Queremos que los ciudadanos de a pie sientan este esfuerzo que hace el Gobierno del Cesar por seguirle cumpliendo a al municipio. Impactamos las comunas, generamos desarrollo económico, dignificamos la vida de la gente y procuramos que, con pavimento, podamos superar los índices de violencia que tenemos en la ciudad”, expresó la mandataria.

El proyecto contempla la intervención de 14.620 metros lineales de pavimento rígido, beneficiando directamente a 33 barrios de Valledupar y generando impacto positivo en las seis comunas del municipio. Asimismo no solo mejora las condiciones viales, sino que también contribuye a la dignificación de los entornos, al fortalecimiento del tejido social y a la construcción de una ciudad más segura, equitativa y próspera.