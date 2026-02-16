BOGOTÁ. Tras una reunión este lunes de más de tres horas de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales tras la suspensión del pasado viernes del incremento del salario mínimo, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, informó que los empresarios y sindicatos están mayoritariamente de acuerdo en no modificar el alza del 23,7% para 2026, por lo que el decreto transitorio que ordenó en su auto el máximo tribunal de lo contencioso administrativo será expedido en los próximos días recogiendo esas consideraciones de ambos sectores.

Ministerio del Trabajo Reunión de la Comisión de Concertación tras suspensión del aumento del salario mínimo.

“Queríamos examinar los alcances y escuchar las opiniones de todos. La conversación fue fluida, respetuosa, franca, de los trabajadores y los gremios. El Gobierno ha reiterado su decisión de acatar el auto y expedir el decreto transitorio que ordena el auto. Hemos constatado que del lado de los empresarios hay una opinión mayoritaria en favor de que resultaría equivocado expedir un decreto que modifique el incremento del 23,7 % vigente hoy. En igual sentido se pronunciaron las centrales sindicales”, explicó el jefe de la cartera laboral en la rueda de prensa ofrecida en la sede del Ministerio del Trabajo al término del encuentro.

“Es una buena noticia para los trabajadores de Colombia. Vamos a recoger esta opinión y vamos a incorporar la en el decreto que debemos producir en los próximos días”, anunció el funcionario.

Además, reiteró que el Ejecutivo va a acudir a los recursos legales, como la solicitud de aclaración y el recurso de súplica, ante el Consejo de Estado, para “defender una decisión de salario vital, entre otras cosas porque el auto se refiere a una medida cautelar y el Consejo de Estado se debe pronunciar de fondo”.

Entre tanto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, dijo que “el salario vital es ya un derecho adquirido y reversarlo es inconveniente, inconstitucional e inviable desde el punto de vista jurídico. Entendemos la solicitud del Consejo de Estado para que aclaremos los análisis jurídicos que llevaron a establecer el salario”.

Agregó el titular de la cartera económica que durante esta reunión “avanzamos en un pacto en que el coinciden los empresarios y los trabajadores en la búsqueda de reducir las brechas de desequilibrio en los ingresos en el conjunto de la sociedad”.

Y adelantó que se evaluarán medidas para que las pequeñas y medianas empresas no padezcan el incremento de más del 20 % en el salario mínimo para este año.

“Vamos a buscar medidas compensatorias y que faciliten a los sectores económicos que puedan vivir con mayor dificultad los aumentos, hay que darles medidas a las pequeñas y medianas empresas y dejamos la puerta abierta a esta conversación permanente”, dijo, precisando que se trata, por ejemplo, de “la posibilidad de acceso a crédito de fomento con Bancóldex y un tipo de inversión forzosa para la pequeña y mediana industria. Y evaluamos medidas de compensaciones para el sostenimiento del empleo productivo en la pequeña y mediana industria para mantener el empleo en un contexto en que van a ver un incremento de la demanda de sus productos”.