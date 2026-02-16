A pesar de que el Consejo de Estado suspendió el pasado viernes el decreto del salario mínimo de 2026 porque no atendió las consideraciones tradicionales de fijación de la remuneración laboral, sino que observó los nuevos criterios del denominado salario vital, el presidente Gustavo Petro anunció este domingo en alocución pública que el salario vital se mantendrá mientras se expide el nuevo decreto transitorio del nuevo salario -la alta corte le dio ocho días al Gobierno- y que este nuevo decreto transitorio también conservará el denominado salario vital.

“Lo que se viene presentando en medio de las elecciones es una lucha con la distribución de la riqueza en Colombia, que tiene que ver con el régimen pensional nuevo, que no se ha permitido ser ley aplicable, darles pensión a las personas, lo mismo sucede con la reforma a la salud, trancada por el Congreso, y ahora tenemos algún problema con el salario vital”, dijo el mandatario desde la casa de Nariño rodeado de los ministros de Trabajo, Hacienda, Justicia en Interior.

“Todos los datos indican que no es cierto lo que venían pregonando los sectores del gran capital, que el salario mínimo que pusimos iba a desatar alza de precios y desempleo mayúsculo, los estudios del JP Morgan dicen que la ruta del empleo colombiano es sólida, todo lo contrario con el alarmismo con que se ha recibido el salario vital”, expuso.

Además, reiteró, “en términos de inflación crecieron en enero apenas 0,25% los precios, es decir que este crecimiento es debido a la tasa de interés y a una escasez de alimentos y por el precio inusitado del precio de la carne, que tiene que ver con exportaciones que crecen y que deben correlacionarse con el mercado interno”.

Frente a la decisión del máximo tribunal de lo contencioso administrativo cuestionó que el salario “no debió ser suspendido pero respetamos al magistrado, me da ocho días para presentar un decreto transitorio y dice que el salario mínimo en caso de no haberse consensuado en la Comisión de Concertación deberá atender el Gobierno además de la meta de inflación del año pasado, el IPC, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del PIB, y con carácter prevalente, es decir por encima de las demás, y esto no lo dice el magistrado, por eso pediremos aclaración al Consejo de Estado, la especial protección constitucional del trabajo, y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil, que se ordena en el artículo 53 de la Constitución, pero que los ministros de Hacienda pasados no tuvieron en cuenta”.

Asevera Petro en este punto que la empresa tiene una función social, “que es pagar impuestos, equilibrarse con la naturaleza y es darles dignidad a los trabajadores”.

Por ello, advirtió, “el salario vital se mantiene hasta que se expida un nuevo decreto y el nuevo decreto va a mantener un salario vital. Le pedí al movimiento sindical y al empresariado que se aproveche esa reunión de concertación por la realización de un pacto por la vida. (...) E inmediatamente después haremos el decreto transitorio, ojalá concertado, pero manteniendo en claro que en Colombia rige un salario vital y móvil, y móvil es que si varían las condiciones económicas también se varíe por decreto el salario”.

Y también pidió que se discuta la tasa de interés del Banco de la República, “que eleva el costo financiero que está quitando competencia internacional”.

Al final, recapituló, “pediremos una aclaración (a la alta corte) y el jueves los espero en todas las plazas públicas de Colombia para defender el salario vital”.