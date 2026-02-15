Un nuevo hecho de violencia se registró en la tarde de este domingo en el suroriente de la ciudad. El propietario de un estadero fue asesinado a bala en el barrio Las Nieves.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió en la carrera 24 con calle 24, donde la víctima fue acribillada por hombres armados. Las circunstancias exactas del crimen y la identidad del fallecido aún no han sido confirmadas por las autoridades.

Este homicidio se suma a la racha de asesinatos bajo la modalidad de sicariato que se ha venido presentando en Barranquilla y el vecino municipio de Soledad en los últimos días.

Unidades de la Policía Metropolitana hicieron presencia en el lugar para adelantar la inspección técnica del cadáver y recolectar elementos materiales probatorios que permitan esclarecer lo sucedido.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.