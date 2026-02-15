En la tarde de este sábado 14 de febrero se registró un ataque a bala en un establecimiento publicó el barrio La Ceiba, donde murió una persona. La víctima fue identificada por las autoridades como Sergio Antonio Fruto Barco, de 49 años, conocido por el alias Coco.

A eso de las 5:20 de la tarde, hombres armados arribaron hasta la carrera 12 con calle 60, donde se encontraba Fruto Barco jugando dominó. Se conoció los sujetos – que se movilizaban en motocicleta – le dispararon de manera indiscriminada a su víctima, quien se encontraba en el sitio departiendo con otras personas.

En medio del hecho criminal, los sicarios realizaron disparos aleatorios, dejando como resultado a una mujer herida, quien responde al nombre de Ángela Carrillo Oviedo, de 58 años.

Le mujer fue auxiliada por las personas que se encontraban en el sector, y la trasladaron hasta el paso El Bosque, donde los médicos reportaron que su estado de salud es estable.

La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que el hoy occiso presentaba dos anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir (2021) y porte ilegal de armas de fuego (2024).

Además, EL HERALDO conoció que Fruto Barco había sido capturado en la operación denominada ‘El Combo del Viejo Fase II’ como integrante del GDO ‘Los Costeños’.

Por el momento, unidades de la Policía y Fiscalía adelantan investigaciones para determinar los móviles del hecho e identificar a los agresores.