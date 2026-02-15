En la carrera 12 con calle 60, barrio La Ceiba, en Barranquilla, un hombre fue asesinado mientras jugaba dominó en un establecimiento comercial, según reportaron ciudadanos que se encontraban en el lugar.

De momento se conoce que varios sujetos que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta este sector de la ciudad y le dispararon de manera indiscriminada a un hombre que se encontraba en el sitio departiendo con otras personas.

De manera preliminar se conoció que la víctima fue identificada como Sergio Antonio Fruto Barco, conocido como “Coco”. Sin embargo, no se tienen mayores detalles sobre este homicidio ni los móviles del ataque.

Uniformados de la Policía llegaron hasta el lugar de los hechos y acordonaron la zona mientras se hacían las investigaciones pertinentes.

Este caso ocurre justo en este Sábado de Carnaval cuando la ciudad se encuentra en ambiente de fiesta y folclor por el Carnaval de Barranquilla.

Este sábado también se perpetró una masacre en el barrio Las Américas, donde tres personas fueron asesinadas en la calle 53 con la carrera 3 A.

EL HERALDO conoció que las víctimas fueron identificadas como Cesar Andrés Moya Meza, de 35 años de edad; John Jairo Manzur Rodríguez, de 47 años y Luis Gabriel Solano Villa, de 50.