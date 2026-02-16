Dos talentos barranquilleros de talla mundial, Édgar Rentería y Beéle, protagonizaron un emotivo, alegre y jocoso encuentro.

En medio de la presencia del afamado artista de música urbana en su ciudad natal, por su exitosa participación en el Metroconcierto de Carnaval, se encontró con el legendario exbeisbolista, a quien tanto admiraba en aquellos días en los que soñaba con ser un pelotero de Grandes Ligas.

El intérprete de éxitos como ‘Loco’, ‘La Plena’, ‘Sobelove’, ‘Frente al mar’, ‘Si te pillara’ y ‘Top diesel’, entre muchos otros, recibió con bastante cariño y admiración al hombre que alcanzó dos títulos de Serie Mundial con los Marlins de Miami (1997) y los Gigantes de San Francisco (2010).

“Usted es ‘el niño de Barranquilla’, y le voy a regalar esto con mucho orgullo. Está firmada por todos los jugadores”, dijo Rentería al entregarle una camiseta de los Marlins de Miami.

“¡Noooooo! ¡Uy no!”, exclamó el cantautor con asombro y emoción.

“Ya tú eres el niño de Barranquilla, papi, yo soy el señor de Barranquilla”, expresó el expelotero despertando hilaridad entre todos los presentes.

Édgar Rentería sorprendió a Beéle con su visita y un tremendo obsequio. pic.twitter.com/8cqUw4Dghn — Deportes El Heraldo (@DeportesEH) February 16, 2026

Édgar Rentería hizo alusión al apodo de ‘Niño de Barranquilla’ que adquirió en la ciudad a partir de sus triunfos en la élite beisbolera. “Nos tienes orgullosos”, le dijo el exdeportista al artista después de abrazarlo.

“Me hace sentir mucho más orgulloso que venga de tu parte. Es un sueño, porque antes de yo pensar en ser cantante, tal vez, yo tenía en mi corazón el ser béisbolista, y creo que... me cumplí también (risas)”, manifestó Beéle a Rentería.

En el intercambio de elogios, Rentería, que suele soltar apuntes graciosos, le planteó a la estrella musical: “Vamos a hacer una vaina, un día jugamos, y yo me pongo a cantar, para ver qué pasa (risas)”.

“Dale, para ver qué pasa. Hey, pero te tengo que buscar la foto cuando estaba en tu equipo, aquí en el Tomás Arrieta (antiguo estadio de béisbol, antes de la construcción del estadio Édgar Rentería). ¡Te lo juro!”, comentó el artista recordando su paso por el Team Rentería, escuela de béisbol que manejaba Édinson Rentería, hermano mayor de Édgar.

“Me la llevo en el corazón”, apuntó Beéle abrazando la camiseta. “Cuente conmigo, hasta pa’ las frías, tú sabes”, agregó.

En una entrevista concedida en 2020 al periodista Jhonatan Díaz, de EL HERALDO, Beéle contó que después de nacer en Barranquilla, a los 2 años se radicó en Maracay (Venezuela) con su familia y allí se apasionó por el béisbol. Luego de seis calendarios regresó a su terruño, donde siguió practicando la pelota caliente en el Team Rentería.

El encuentro entre Teófilo Gutiérrez y Beéle, dos barranquilleros talentosos y exitosos.

TEÓFILO GUTIÉRREZ TAMBIÉN ESTUVO CON BEÉLE

La presencia del reconocido exponente de la música urbana también atrajo la atención de un ídolo histórico de Junior como Teófilo Gutiérrez.

El experimentado delantero tuvo la oportunidad de saludar a Beéle y tomarse una foto con él. Así mismo su esposa, Yeimi Collantes.