La Policía Metropolitana de Barranquilla, en asocio con la Seccional Atlántico de Fiscalía, recopila información del hecho criminal en el que resultaron heridos a bala tres ciudadanos extranjeros, de distintas nacionalidades, mientras compartían la noche de este domingo 15 de febrero en una tienda del barrio Montecristo, en la localidad Norte-Centro Histórico.

A través de un mensaje difundido en canales oficiales, el teniente coronel Belkin Villareal, comandante operativo Policía Metropolitana de Barranquilla, afirmó que un equipo conformado por investigadores de la Sijín y el CTI de la Fiscalía busca información alrededor del hecho que se registró a eso de las 10:10 de la noche en la carrera 56 con calle 50.

“Frente a los hechos ocurridos en el barrio Montecristo, donde resultaron lesionadas tres personas de nacionalidad extranjera, la Policía Nacional dispuso de toda su capacidad para que a través de la Seccional Criminal y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se puedan esclarecer los hechos y ubicar a los responsables”, dijo el oficial.

Vecinos del sector y testigos del hecho, en diálogo con EL HERALDO, señalaron que en el negocio había música a alto volumen y clientes tomaban bebidas embriagantes, en una escena típica carnavalera, cuando apareció en el sitio un pistolero que abrió fuego contra los presentes.

Hubo caos. Hubo confusión. La música se apagó y en el piso quedaron tendidos Motte Cyprien Loic, de 20 años y nacionalidad francesa; Teo María Starostenko, de 24 años y nacionalidad italiana, y Jacob Benjamín Sedgwick, de 23 años y nacionalidad inglesa. Los tres extranjeros, alcanzados por las balas, al parecer, habían estado compartiendo en eventos cercanos y habrían llegado a la tienda para seguir de goce.

Tras el ataque, vecinos del sector alcanzaron a observar que el pistolero salió en carrera del lugar y, metros más adelante, abordó un automóvil.

Entretanto, los lesionados fueron trasladados a la Clínica El Prado.

A través de un informe conocido por esta casa periodística se estableció que el ciudadano francés Loic recibió dos impactos por arma de fuego, uno en el abdomen y otro glúteo izquierdo con fractura en fémur, por lo que debió ser remitido a la Clínica General del Norte.

Aparte de este hecho, la Policía Metropolitana de Barranquilla dio un balance de operatividad durante los dos primeros dos días de carnaval, destacando la incautación de 14 armas de fuego y 269 armas blancas, así como la recuperación de tres vehículos y tres motocicletas, los cuales habían sido hurtados en distintos sectores.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó “importantes resultados en materia de seguridad y convivencia ciudadana, gracias al trabajo articulado y focalizado frente al delito” durante el sábado y domingo de Carnaval.

Detalló que de las 82 detenciones una mediante orden judicial solo una se dio mediante orden judicial y las demás fueron en flagrancia, por diferentes delitos.

En materia preventiva, la Policía reportó que se atendieron 12.124 llamadas, entre ellas 895 por riñas y 546 por alteración a la tranquilidad. Además, se impusieron 760 comparendos por infracción a la Ley 1801, se realizaron 14 desmontes de picós y 262 personas fueron trasladadas a la UCJ por comportamientos contrarios a la convivencia.