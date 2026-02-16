El sueño de Nerwin Ramón Bravo Lagarez, de 19 años, era trabajar para ayudar a sus padres, hermano y abuela. Sin embargo, su vida se vio truncada como consecuencia de un accidente de tránsito, en el que falleció la madrugada del domingo, en la carrera 23 con calle 5D, cerca de la Universidad del Área Andina, en Valledupar.

Su abuela, Elvia Quiroz, contó a las afueras de Medicina Legal, mientras esperaban que les entregaran el cuerpo, que la noche anterior del accidente, Nerwin salió con sus amigos a celebrar el Día de San Valentín. Minutos antes se comunicó con su mamá.

“Le escribió un mensaje a su mamá que ya iba para la casa y nunca regresó. Él le entregó las llaves de la moto a su amigo porque no veía bien y los lentes de contacto los había dejado. Nosotros lo que queremos por el amor a Dios es que se haga justicia, que esto no quede así. Hay rumores que indican que el carro ya venía de atropellar a otra persona y por eso estaba huyendo. El carro es de una señora y lo tenía su hijo como de 25 a 26 años, ya las autoridades nos han dicho que todo está investigación”, relató Elvia Quiroz.

Este joven había nacido en San Marcos, Sucre, pero desde niño junto a sus padres se habían radicado en Venezuela, hace un par de años regresaron a Colombia en busca de un mejor futuro. Actualmente era estudiante universitario.

De acuerdo con el reporte de las autoridades municipales de tránsito, verificaron las cámaras de seguridad del sector y evidenciaron que la motocicleta Suzuki, de placa CCM-37G, en la que se movilizaba Nerwin Ramón, fue embestida por un automóvil de placa JPZ-166. El fuerte impacto hizo que de manera inmediata quedara sin vida, mientras que su amigo José Luis Pontón Parada, resultó herido y fue trasladado a la Clínica Alta Complejidad.

Al abordar el caso y llegar los peritos judiciales a la escena del accidente, solo encontraron el cadáver y los vehículos involucrados, en el caso del conductor del automóvil, este no se halló en el sitio. Asimismo los funcionarios resaltaron que el caso quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la respectiva investigación.