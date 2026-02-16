Después de varias jornadas de paros, bloqueos, reuniones y mesas de trabajo, los líderes de la Mojana sucreña lograron, con el apoyo de la Gobernación de Sucre, que les ampliaran el alcance de la construcción de la vía El Cauchal-Sucre-Sucre.

Leer más: Tres turistas extranjeros resultaron heridos en medio de un tiroteo en una tienda de Montecristo

Es así como ahora Findeter no solo construirá 10 kilómetros sino 16.

La buena nueva surgió en una mesa de trabajo realizada en la sede del gobierno departamental en Sincelejo, donde la mandataria Lucy García Montes sostuvo que “ganó la Mojana. Esta es la gobernanza que da resultados, cuando nos unimos en una sola voz. La fase de estudios y diseños termina aquí, pero empieza la más importante: la de construir la obra. Y debemos acompañar este proceso de la misma manera. La Gobernación de Sucre y la comunidad, de la mano, hacemos seguimiento y acompañamiento a la obra que ejecuta Findeter”.

Agregó que cada dos meses toda la institucionalidad estará en el territorio”.

En la más reciente reunión fueron socializados los estudios y diseños ajustados del proyecto.

José Cala, gerente de Findeter, dijo que la iniciativa, que inicialmente contemplaba la intervención de 10 kilómetros, pasó a proyectar 13,5 kilómetros de pavimento y, mediante vigencias futuras, Findeter podrá extenderse hasta 16 kilómetros. Además, indicó que la obra estaría iniciando dentro de una semana.

Ver también: Un italiano, un francés y un inglés, los tres extranjeros heridos a bala en tienda de Montecristo

José Camacho Vega, integrante de la veeduría ciudadana, dijo que están “satisfechos porque recibimos una noticia adicional: las comunidades se van a desarrollar más; tendremos la facilidad de sacar los productos y estar comunicados, porque la dificultad que tenemos es que, cuando hay la transición de verano a invierno, nos quedamos aislados”.

Elkin Viloria, también de la veeduría ciudadana, exaltó el papel de la gobernadora como mediadora de esta obra y la unión de todos los actores.

“Tenemos buenas noticias para el municipio y para el departamento, porque finalmente es una obra que va a ser utilizada por todos los sucreños. El balance es positivo; nos vamos contentos: de 10 kilómetros que se pensaban hacer inicialmente, pasamos a 16 kilómetros”, agregó.

Le sugerimos: Asesinan a hombre en el barrio Nuevo Horizonte: uno de los agresores fue capturado por la Policía

Finalmente la gobernadora Lucy García Montes ratificó su compromiso de gestionar recursos del Sistema General de Regalías por valor de 70 mil millones de pesos para fortalecer la infraestructura vial secundaria del departamento, especialmente en zonas estratégicas como la Mojana.

Y reiteró que, si bien la ejecución del proyecto está a cargo del Gobierno Nacional a través de Findeter, es un proyecto gestionado desde el territorio.