Tres personas de nacionalidad extranjera resultaron heridas en medio de un tiroteo registrado en una tienda del barrio Montecristo, en la localidad Norte-Centro Histórico de Barranquilla.

El atentado se presentó en la noche del domingo de Carnaval. En videos que circulan en redes sociales se observa la angustia de los presentes tras el tiroteo y a los lesionados tendidos en el suelo pidiendo ayuda.

Hasta el lugar llegaron uniformados de la Policía para atender el caso y los turistas extranjeros, que habrían llegado a la ciudad para disfrutar del Carnaval de Barranquilla, fueron trasladados a un centro asistencial cercano.

82 capturas durante el fin de semana de Carnaval

Al presentar el balance operativo correspondiente al fin de semana del 14 y 15 de febrero, la Policía informó que 82 personas fueron capturadas en Barranquilla y su área metropolitana.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, destacó “importantes resultados en materia de seguridad y convivencia ciudadana, gracias al trabajo articulado y focalizado frente al delito” durante el sábado y domingo de Carnaval.

Detalló que de las 82 detenciones una mediante orden judicial solo una se dio mediante orden judicial y las demás fueron en flagrancia, por diferentes delitos.

Los operativos también permitieron la incautación de 14 armas de fuego y 269 armas blancas, así como la recuperación de tres vehículos y tres motocicletas, las cuales habrían sido hurtadas.

En materia preventiva, la Policía reportó que se atendieron 12.124 llamadas, entre ellas 895 por riñas y 546 por alteración a la tranquilidad. Además, se impusieron 760 comparendos por infracción a la Ley 1801, se realizaron 14 desmontes de pick-up y 262 personas fueron trasladadas a la UCJ por comportamientos contrarios a la convivencia.