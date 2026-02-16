La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó en la mañana de este lunes la captura de cinco personas y la recuperación de 32 celulares hurtados durante los operativos adelantados en el marco de la estrategia ‘Turismo Seguro’ y los planes implementados durante el ‘Carnaval Seguro 2026′.

Las capturas fueron ejecutadas por unidades judiciales del Grupo de Protección y Servicios Especiales en el interior de un hotel del centro de Barranquilla.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, en dicho inmueble se encontraban cinco presuntos delincuentes con 32 teléfonos celulares hurtados.

Al parecer, los dispositivos móviles fueron hurtados mediante la modalidad de cosquilleo en diferentes eventos del Carnaval de Barranquilla.

Las investigaciones adelantadas por la Policía dan cuenta de que estos presuntos delincuentes habrían llegado desde el interior del país para cometer actividades delictivas, aprovechando la alta afluencia de visitantes durante la temporada de Carnaval en la ciudad.

Al verificar la identidad de los capturados, los uniformados encontraron que estos registran anotaciones judiciales por delitos como receptación y extorsión.

Los detenidos quedaron puestos a disposición de la autoridad competente por el delito de receptación tras ser soprendidos con los dispositivos hurtados en el centro de Barranquilla.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que este tipo de acciones continuarán ejecutándose de manera permanente en el marco del ‘Carnaval Seguro 2026′, con el objetivo de proteger a propios y visitantes, y contrarrestar cualquier conducta que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana.

Asimismo, reiteró la invitación a la comunidad a cuidar sus pertenencias y denunciar oportunamente cualquier hecho sospechoso a través de la línea de emergencia 123 y la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, garantizando absoluta reserva.