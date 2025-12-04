Al tiempo que la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter) y el Instituto Nacional de Vías (Invías) revisan la eficiencia del diseño de la vía El Cauchal-Sucre-Sucre para lograr mayor eficiencia de esta, la Contraloría General de la República le pone la lupa a dicha contratación.

Así se desprende de la respuesta escrita que el ente de control le dio a los miembros de la Veeduría Ciudadana El Cauchal, que lucha porque los 138 mil 878 millones de pesos destinados para la construcción de 50 kilómetros sean bien invertidos, “sin sobrecostos”, puesto que de acuerdo con las informaciones recibidas en unas socializaciones solo podrían ser intervenidos 10 kilómetros, evidenciando con ello que cada kilómetro costaría más de 13 mil millones de pesos.

Cortesía La vía El Cauchal-Sucre-Sucre.

El contralor Delegado para el Sector de Infraestructura, Luis Fernando Mejía Gómez, le hizo saber a los ciudadanos que hacen parte de la veeduría que en atención a su requerimiento, al igual que el realizado por un ciudadano y por una senadora, “esta Contraloría Delegada ha requerido al Instituto Nacional de Vías (INVIAS) para que remita un Informe actualizado, detallado y sustentado sobre el estado actual y proyecciones de los contratos suscritos para el mejoramiento de la Vía El Cauchal –Sucre (Región de La Mojana)”.

Agrega el funcionario del ente de control que una vez recibida, analizada y evaluada la información y las demás que sean necesarias, “les remitiremos un informe explicativo que incluirá la decisión o no de iniciar una actuación de vigilancia o de control fiscal a estos contratos de obra e interventoría”.

Es de anotar que además del contrato de 138 mil 878 millones de pesos, hay otro por más de 13 mil millones y que a su vez tuvo un adicional de 3.500 millones de pesos, que ejecuta la gobernación de Sucre.