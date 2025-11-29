La Financiera de Desarrollo Territiorial S.A. (Findeter) y el Instituto Nacional de Vías (Invías) se comprometieron la tarde de este viernes 28 de noviembre a revisar la eficiencia del diseño de la vía El Cauchal-Sucre-Sucre.

Con esto, de acuerdo con lo expresado por José Luis Cala, funcionario de Findeter presente en la mesa de trabajo que se realizó en la sede de la gobernación de Sucre por espacio de cinco horas, buscan priorizar los trabajos que les permitan tener un mayor alcance en kilómetros pavimentados.

Son en total 50 kilómetros de vía que esperan ser intervenidos y de los que inicialmente han dicho que solo harán 10, lo que la comunidad no acepta y por eso protestó y surgió la mesa de trabajo de este viernes que promovió como garante la gobernadora Lucy García Montes.

La mencionada revisión se dará en los próximos días, debido a que el 15 de diciembre habrá una nueva mesa de trabajo y allí deben socializar los alcances de dicha revisión.

Además, instalarán unas mesas con la comunidad y la veeduría para hacerle revisión cada dos meses al contrato de 138 mil 878 millones de pesos.

Por parte de Invías el director regional Sucre encargado, Arnulfo Arias Sáenz, sostuvo que existe la total disposición para sacar adelante este proyecto.

“Esperamos que con las conclusiones de la próxima mesa de trabajo sepamos para dónde va este proyecto”, anotó el delegado de Invías.

Desde Findeter indicaron que las obras viales serán ejecutadas durante dos años contados a partir de la fecha de inicio.

Además, la financiera precisó que los estudios y diseños que inicialmente recibió estaban técnicamente desactualizados y con obsolescencia normativa, lo que exigió un proceso riguroso de revisión, actualización y complementación para garantizar el cumplimiento normativo y la estabilidad técnica de las obras, y a la fecha el contratista Consorcio Transversal Vial La Mojana ha entregado la totalidad de los volúmenes técnicos a la interventoría, que se encuentra en proceso de aprobación, requisito indispensable para iniciar las actividades de obra, pero no ha habido, de momento, pagos por avance de obra porque estas no han iniciado, “en este sentido no han existido sobrecostos en la ejecución del contrato”, puntualiza Findeter.

Finalmente, la gobernadora Lucy García Montes anunció su disposición de adicionar 70 mil millones de pesos al contrato de intervención, siempre y cuando el Sistema General de Regalías y el DNP lo autoricen.