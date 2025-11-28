Con la socialización de las experiencias encontradas en los territorios y la satisfacción de haber logrado frustrar la comisión de muchos actos violentos en contra de mujeres y menores de edad, la Red Comunitaria de Prevención y Detección de Violencias contra las Mujeres, Niñas y Niños de Sucre conmemoró su quinto aniversario.

El espacio tuvo lugar en la ciudad de Sincelejo y congregó a los más de 200 integrantes de la Red, así como instituciones como la Policía Nacional.

Vivian Andrea Villadiego Tovar y Rosalba Lucía Guerra Salcedo, ambas nativas y residentes del municipio de Morroa, integran esta Red y dan cuenta de los beneficios que le han generado a la sociedad, especialmente generando conciencia sobre la importancia de denunciar.

María Victoria Bustamante/Cortesía

La Red Comunitaria de Prevención y Detección de Violencias contra las Mujeres, Niñas y Niños de Sucre es una iniciativa de la sociedad civil que nació en el año 2020 en el marco del confinamiento al que obligó la pandemia de la Covid-19 y en el que los casos de violencia al interior de los hogares se aumentó, siendo el municipio de Los Palmitos el foco principal.

En la actualidad están en 8 municipios y de ella también hacen parte hombres, jóvenes y niños de diversos grupos sociales.

La Red, que va casa a casa, en especial en las zonas rurales, se teje con la vinculación de personas que quieren ayudar también a contrarrestar los tipos de violencia en la sociedad.

“Conmemoramos cinco años de estar tejiendo confianzas y esperanza para todos. Tenemos un plan de acción que tiene jornadas de sensibilización casa a casa y que nos ha ayudado mucho”, dice Vivian Andrea Villadiego.

Al tiempo que Rosalba Lucía Guerra Salcedo le agradece a la ONG Swissaid por su apoyo que de seguro les permitirá ampliar su radio de acción a los 26 municipios de Sucre.

Celebran que la sociedad ya se atreva a denunciar y ese es un logro importan que incluso ha arrojado capturas.

Mariana Córdoba, representante de la ONG Swissaid en Colombia, destacó que una de las apuestas fundamentales de esta organización para construir territorios libres de violencia está en el hecho de reconocer que las violencias basadas en género son a la vez causa y consecuencia de las inequidades de género.

“Por eso trabajamos por la equidad de género y lo hacemos a través de acciones de formación y capacitación, fortaleciendo las capacidades de las mujeres para ejercer el liderazgo político, para participar e incidir en políticas públicas, pero también a través de acciones de comunicación y sensibilización para transformar esos imaginarios patriarcales que a veces están tan arraigados en zonas rurales. También trabajamos con los hombres porque estamos convencidos de que Colombia no podrá estar en paz mientras las violencias basadas en género sigan siendo una problemática”, puntualizó.