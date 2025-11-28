En una operación adelantada por la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de Bolívar, fue capturado José Luis Sáenz Buelvas, de 57 años, señalado como el presunto responsable del feminicidio de Sindy Paola Gómez López, de 28 años, ocurrido el pasado 22 de noviembre en un estadero del municipio de San Juan Nepomuceno, en los Montes de María.

La víctima, quien tenía una hija pequeña y trabajaba en el establecimiento, fue hallada sin vida dentro de una habitación del sector conocido como Los Bares, a un costado de la Troncal de Occidente.

Según el reporte preliminar suministrado por las autoridades, el cuerpo estaba desnudo y presentaba signos de asfixia mecánica, confirmado en el dictamen de Medicina Legal.

Testigos indicaron que Sindy Paola fue vista desde la noche anterior en compañía del mismo hombre en el estadero El Cafetal, donde ella laboraba.

Tras la inspección judicial, la Policía trasladó el cuerpo a la morgue de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla, en Cartagena, donde se realizaron los procedimientos forenses antes de entregarlo a sus familiares, quienes no residen en San Juan Nepomuceno.

La detención de Sáenz Buelvas se produjo en vía pública, en el sector Cancha Malibú del barrio La Floresta, en San Juan. La orden había sido emitida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal, a solicitud de la Fiscalía 36 Seccional de Turbaco.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado registra cuatro anotaciones judiciales por homicidio, feminicidio, lesiones culposas y tráfico de estupefacientes.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En las audiencias preliminares, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.