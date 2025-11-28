En la tarde de este miércoles 26 de noviembre, un violento episodio sacudió al barrio El Nazareno, en el sector Los Santanderes, cuando un joven de 23 años fue asesinado de varios disparos en plena vía pública.
Según testigos, un hombre que se movilizaba como parrillero en una motocicleta descendió al sitio, desenfundó un arma de fuego y abrió fuego contra la víctima.
El joven, identificado por las autoridades como Brayan Mendoza Cienfuegos, falleció poco después a pesar de los intentos de auxilio.
La víctima, de 23 años, presentaba cinco anotaciones judiciales en el SPOA, relacionadas con hurto en 2020 y porte ilegal de armas en 2023 y 2024, informó la Policía Metropolitana de Cartagena.
Según información publicada por ‘El Universal’, vecinos y conocidos señalan que Mendoza Cienfuegos había intentando dejar atrás un pasado marcado por problemas.
En redes sociales circulan emotivos mensajes de despedida que piden por su descanso.
“Mijo, ya que te habías relajado, pero la vida no perdona nada. Que Dios perdone tus pecados y te encuentres con tu vieja, donde quieras que estés. Que Dios te tenga en su santo reino, mijo”, se lee en uno de los mensajes.
Por ahora, las autoridades investigan el caso bajo varias hipótesis, sin que se haya confirmado oficialmente un motivo para el ataque.
El cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Legal de Cartagena, donde se adelantan los estudios forenses.