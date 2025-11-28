Durante la mañana del pasado miércoles 26 de noviembre, un joven mototaxista fue asesinado a tiros en el perímetro urbano de Fundación, Magdalena.

Leer más: Medicina Legal identifica a obrero asesinado en el Cerro de las Tres Cruces, en Santa Marta

La víctima, aún sin identificar, quedó tendida en vía pública a pocos metros de una vivienda, tras ser atacado a balazos por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

Según información de testigos, el mototaxista conducía una motocicleta Auteco Boxer cuando fue abordado por los por los agresores.

El parrillero desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, dejándolo sin vida en el lugar.

Minutos después, vecinos salieron de sus viviendas al sonido de las detonaciones, rodeando la escena y alertando a las autoridades.

Leer también: Medicina Legal identifica a obrero asesinado en el Cerro de las Tres Cruces, en Santa Marta

Unidades de la Policía Judicial acordonaron el área, mientras que el Laboratorio Móvil de Criminalística de la Sijín realizó la inspección técnica al cadáver. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos forenses y la plena identificación.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen y dar con los responsables.