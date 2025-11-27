Medicina Legal confirmó que la víctima del homicidio ocurrido el pasado jueves 20 de noviembre, en el sector del Cerro de las Tres Cruces, en Santa Marta, respondía al nombre de Enderbe José Colina, de 27 años, de oficio obrero.

De acuerdo con la Sijín de la Policía Metropolitana, horas antes del crimen Colina se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en un establecimiento de la avenida del Río, donde habría sostenido una fuerte discusión con otras personas.

Tras el altercado, decidió abandonar el sitio y dirigirse hacia su vivienda en el sector de La Postobón.

Fue en ese recorrido cuando, según las primeras versiones, dos hombres desconocidos que abordaban una motocicleta lo abordaron y le dispararon en varias ocasiones en la cabeza, provocándole la muerte inmediata.

El cuerpo quedó tendido boca abajo, en medio de un lago hemático. Para ese momento vestía un buzo azul con negro, bermuda jean y tenis.

Las autoridades avanzan en las labores investigativas para establecer las circunstancias del homicidio y determinar si el ataque guarda relación con la discusión que la víctima sostuvo minutos antes.

Funcionarios de la Sijín dialogan con vecinos del sector para reconstruir los hechos y dar con los responsables.