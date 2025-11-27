Un siniestro vial dejó dos personas sin vida, en el tramo vial San Roque- La Paz, a la altura del corregimiento La Aurora, municipio de Chiriguaná, este jueves 27 de noviembre, en horas de la mañana.

Las víctimas, un hombre y una mujer, quienes aún permanecen sin identificar, se movilizaban en un tractocamión en el cual quedaron atrapados en las latas retorcidas de la cabina. Este vehículo transportaba un cargamento de resmas de papel, al parecer, con destino a Barranquilla.

Según el reporte de la Policía Nacional, el otro vehículo involucrado también fue un tractocamión, con el cual los ocupantes del anterior pesado automotor mencionado, chocaron por la parte trasera.

Asimismo, se determinó que el conductor del segundo camión, huyó del lugar y posteriormente el vehículo fue hallado abandonado 15 kilómetros distantes de donde sucedió el accidente.

Entre tanto, funcionarios de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Nacional, rescataron los cadáveres, que fueron trasladados a la morgue de Medicina Legal de Chiriguaná.