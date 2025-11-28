Un juez de la República con funciones de control de garantías acogió el pedido de un fiscal de la Seccional de Sucre y envió a la cárcel a seis señalados integrantes de una banda de ladrones, entre ellos dos mujeres, que utilizaban prendas de personal médico para pasar desapercibidos.

A estos les atribuyen el haber participado en varios hurtos en casas ubicadas en los estratos más altos de la ciudad de Sincelejo, entre ellas en la de la mamá del exgobernador de Sucre y candidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa Oliver.

Policía Sucre/Cortesía

De acuerdo con el reporte entregado por el comandante de la Policía Nacional en Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Triana, las detenciones ocurrieron en el municipio de Coveñas y fueron posibles gracias al trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y a la información clave aportada por la ciudadanía.

Agregó el oficial que todos los judicializados poseen un amplio prontuario criminal, y en Sincelejo habrían ingresado los días 15 y 16 de noviembre a dos apartamentos ubicados en el barrio Venecia.

“Su actuar delincuencial se basaba en la modalidad factor oportunidad, aprovechando viviendas solas y movilizándose en vehículos de alta gama, al tiempo que utilizaban prendas similares a las usadas por personal médico, con el fin de evadir controles y evitar sospechas durante la ejecución de los ilícitos”.

Los seis enviados a prisión son oriundos del interior del país y presentan un extenso historial judicial que los vincula a delitos de alto impacto. Ellos son: Carlos Mario Roncancio López, de 30 años, natural y residente en Bogotá. Presenta 12 anotaciones judiciales por fuga de preso y hurto calificado y agravado; Edgar Bolaños Rodríguez, de 64 años, natural de Cali y residente en Bogotá. Registra 11 anotaciones judiciales por homicidio, porte ilegal de armas, hurto calificado y agravado, falsedad marcaria y falsedad ideológica en documento público;José Germán Suárez Piñeros, de 41 años, natural de Bogotá y residente en el barrio Inglés de esa ciudad. Posee 9 anotaciones judiciales por hurto calificado y agravado, falsificación de moneda, estafa y tráfico de moneda falsificada y Cristian Snéider Pinzón Bautista, de 40 años, natural y residente en Bogotá. Acumula 18 anotaciones judiciales por hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y receptación.

Además de Claudia Marcela Pancha Sabogal, de 46 años, natural de Bogotá y residente en la localidad de Puente Aranda de esa ciudad. Presenta 2 anotaciones judiciales por hurto calificado y agravado y cohecho por dar u ofrecer, y Diana Carolina Garzón Cerrero, de 38 años, natural de Bogotá y residente en el barrio Marco Fidel Suárez de esa ciudad. Registra 3 anotaciones judiciales por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, concierto para delinquir y hurto calificado y agravado.