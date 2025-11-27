Un ataque sicarial se registró en la noche del pasado miércoles 26 de noviembre que dejó como víctima mortal a un hombre de 38 años en el barrio Los Cerezos, en Cartagena.

El hecho ocurrió hacia las 9:30 de la noche, cuando la víctima indentificada como Estanley Barrios Mausa, de 38 años de edad, departía con varias personas en la terraza de una tienda ubicada en la vía principal del sector.

Según las primeras preliminares, dos hombres en una motocicleta llegaron al lugar y el parrillero descendió del vehículo, se acercó por la espalda y sin mediar palabras le disparó en repetidas ocasiones a corta distancia. Según testigos informaron que recibió tres impactos de bala en la cabeza.

Tras el atentado, amigos con los que compartía lo trasladaron de inmediato a un centro asistencial, pero los médicos de turno confirmaron que ingresó sin signos vitales.

Este homicidio se suma a otros dos registrados ese mismo día en Bayunca y el barrio El Nazareno, en una jornada marcada por la violencia en la ciudad.

La Policía indicó que al hombre le figuraban dos anotaciones judiciales en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de lesiones culposas, con registros de 2014 y 2015.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables.