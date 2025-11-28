Un hombre identificado como Wilmer Arévalo, conocido como ‘El Pitirri’, fue asesinado en la tarde del pasado miércoles 26 de noviembre, en el municipio de Pivijay, Magdalena, tras una incursión sicarial registrada cerca del sector conocido como El Triángulo.

De acuerdo con las primeras versiones, Arévalo quien había llegado hace pocos días desde Bogotá se encontraba sentado en plena vía pública cuando aparecieron dos hombres que se movilizaban en una motocicleta.

El parrillero descendió del vehículo, sacó un arma de fuego y le disparó en al menos dos ocasiones en el pecho, provocándole la muerte en el acto.

La Policía Magdalena, tras ser alertada del hecho, arribó al lugar para acordonar la escena y evitar la alteración de los elementos materiales de prueba. Paralelamente, activaron un plan de búsqueda por la zona, aunque no fue posible ubicar a los responsables.