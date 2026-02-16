Un nuevo hecho de violencia se registró la noche del pasado sábado 14 de febrero en el barrio Nuevo Horizonte, en el municipio de Soledad, donde un hombre murió tras ser atacado con un arma de fuego mientras departía en planea vía publica con unos amigos.

El crimen sucedió a las 11:40 de la noche en la calle 70 con carrera 15.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la víctima identificada como Ángel Fernando Peñaranda de la Hoz, de 40 años, se encontraba compartiendo en el sector cuando al lugar llegaron tres sujetos que se movilizaban en dos motocicletas.

Uno de los parrilleros descendió de uno de los vehículos, sacó un arma de fuego y disparo contra el hombre en repetidas ocasiones.

Peñaranda de la Hoz, falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que los agresores intentaron huir tras cometer el ataque.

Sin embargo la rápida reacción de la comunidad permitió interceptar a uno de los presuntos sicarios, identificado como Marlon Argenis González Pájaro.

Vecinos del sector lograron desarmarlo y lo retuvieron, causándole varias lesiones durante el forcejeo, entre ellas golpes en el torax, cuello y una fractura en la mano izquierda.

Posteriormente fue entregado a las autoridades y trasladado a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas.