Un hombre conocido con el alias de Santiago o ‘110’ fue asesinado en la vereda Mata de Plátano, zona rural de Sabana de Torres, Santander. Este sujeto es señalado de ser el encargado de cobrar las rentas criminales derivadas de extorsiones a ganaderos y comerciantes del sur del departamento del Cesar, principalmente en el municipio de San Martín.

Este caso sucedió el pasado domingo y según la Policía Nacional el móvil del crimen estaría relacionado con el ajuste de cuentas con otros integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, de la que supuestamente hacía parte el occiso.

Asimismo, las autoridades señalaron que el hallazgo del cuerpo sin vida se dio en plena vía pública de dicha zona rural y que presentaba múltiples impactos de arma de fuego.

De acuerdo con el comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo, el autor material del crimen fue alias Guajiro, quien actuó por órdenes de un delincuente que presuntamente se hace pasar por ganadero y comerciante en San Martín, Cesar, y es el responsable de las extorsiones en esta zona.

“En vida esta persona sería el responsable de las rentas criminales en el sur del Cesar y su muerte habría sido por diferencias del dinero producto de las extorsiones, por instrucciones de un cabecilla financiero de dicha organización criminal que se hace pasar por un ganadero”, indicó el coronel.

De igual manera el oficial reiteró a la ciudadanía denunciar cualquier hecho violento o sospechoso a la línea 123, de la Policía Nacional.