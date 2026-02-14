Angustiados y llenos de temor se encuentran los familiares de Jorge Armando Rumbo Vega, presunto feminicida de Betsy Liliana Ascanio, de 37 años, quien murió como consecuencia de ser atacada a cuchillo supuestamente por su compañero sentimental, en hechos registrados el pasado 31 de enero, en el barrio Villa Jaidth, de Valledupar.

Desde ese día hasta el 11 de febrero la víctima permaneció en estado crítico debido a la perforación de varios órganos, que finalmente la llevaron a su deceso.

Desde ese momento, presuntamente los familiares del victimario han recibido amenazas, al parecer, de muerte. Así lo denunció Inés María Rumbo Vega, hermana de quien hoy permanece prófugo de la justicia.

“En estos momentos hemos tenido llamadas de amenaza, que nos van a dar donde más nos duele, mi mamá está angustiada, estamos preocupados, nosotros todo lo hemos dejado botado, esta situación no la buscamos, mi hermano está huyendo no nos ha dado la cara a nosotros tampoco, no sabemos nada de él”, dijo Inés María, llena de angustia y llanto.

Relató que no sabe cómo sucedieron los hechos, ni en las condiciones que estaba su hermano, ya que estaba distanciado de la familia. Asimismo explicó que las amenazas han sido por llamadas telefónicas, por lo cual han dejado las casas abandonadas y los niños han dejado de ir a los colegios.

“Residimos en diferentes barrios de Valledupar, las casas están abandonadas, no sabemos que pueda pasar, porque nos dijeron que no les importaba si las dos familias se acabaran. Yo le hago un llamado a mi hermano para que se entregue: ‘Esta situación es tuya tomo tú el control estamos sufriendo por llevar tu sangre’.

Finalmente, Inés María Rumbo Vega, indicó que la denuncia de las amenazas ya fue puesta en conocimiento de las autoridades.

Es de recordar, que los familiares de la occisa han señalado que la situación se habría derivado porque Jorge Armando Rumbo Vega, nos estaba de acuerdo que Betsy Liliana viajara a Barranquilla a visitar a uno de sus hijos. Luego de sostener una discusión, este hombre salió de la vivienda y regresó para propinarle varias puñaladas.

Este viernes el cuerpo sin vida fue sepultado.