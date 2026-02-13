Tras seis arduos días de estar luchando por su vida, desafortunadamente los médicos de turno de la Clínica Centro informaron sobre el fallecimiento del joven estudiante de la Universidad de la Costa, Esteban Manga Vásquez, quien había sido arrollado por un taxi el pasado viernes 6 de febrero.

Según los testigos que se encontraban transitando por la zona, al parecer, el joven se dirigía hacia sus clases cuando fue embestido en la carrera 46 con calle 50 por un vehículo tipo taxi marca Hyundai i10, de placas TZL 033, cuyo vidrio panorámico quedó completamente destruido.

Tras el accidente, el joven Esteban quedó tendido en plena carretera, mientras múltiples ciudadanos se acercaban a auxiliarle e incluso, un hombre se arrodilló y oró por su salud mientras aguardaban por una ambulancia.

Minutos después, la ambulancia llegó hasta el sitio y lo trasladó hasta la Clínica Centro, donde permaneció durante casi una semana, hasta que en la tarde de este jueves el chico falleció.

Se conoció que el taxista había sido trasladado a la URI de la Fiscalía, donde rindió su versión de los hechos, fue individualizado y posteriormente puesto en libertad.