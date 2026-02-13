En horas de la noche de este jueves 12 de febrero se registró un homicidio en la urbanización La Playa, mismo que dejó como saldo un hombre muerto.

Leer más: “Me están pasando una cuenta de cobro”: general Urrego tras acusaciones en correo anónimo

La víctima fatal fue identificada como José Felipe Tordecilla Hernández, de 56 años de edad, quien se desempeñaba como un vigilante.

Según el informe suministrado por la Policía, a eso de las 9:20 p. m., Tordecilla se encontraba vigilando una casa finca ubicada en la calle 14 con carrera 27, en un conjunto cerrado.

En ese momento, un sujeto a pie llegó hasta el sitio y, sin mediar palabra, le propinó tres disparos, acabando con su vida en el acto, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido.

EL HERALDO conoció por medio de una fuente judicial que el hoy occiso registraba cinco anotaciones judiciales por los delitos de: violencia intrafamiliar, aprovechamiento de recursos naturales, lesiones y daño en bien ajeno.

Asimismo, familiares de la víctima informaron a las autoridades que, al celular de una de sus allegados habían llegado mensajes amenazantes a través de la aplicación de mensajería WhatsApp, atribuidos por el grupo criminal ‘Los Pepes’.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para dar con el paradero del criminal y lograr su pronta captura.