Han sido horas difíciles para el excomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Edwin Urrego Pedraza, luego que el presidente Petro firmara el sorpresivo decreto de su salida de la institución armada mediante el “llamamiento a calificar servicios”. Tan sorpresivo como lo fue su salida del mando de la Mebar y de la Región 8 de la Policía a finales del año anterior, sin aparente justa causa.

A esa decisión del presidente se sumó la reciente revelación de un informe basado en un correo anónimo en el que involucran al alto oficial con un presunto complot contra el mandatario de los colombianos y el ministro del Interior Armando Benedetti, así como de unas supuestas investigaciones en su contra a lo largo de su recorrido en la Policía Nacional. A todo esto, la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, le habría dado plena credibilidad sin tener los soportes. Al menos no se publicaron.

En referencia a ese informe inicialmente se sugiere la supuesta cercanía del general con algunos círculos políticos y que esta “pudo haber sido aprovechada” para supuestos fines delictivos, sin dar mayores detalles ni sustento de lo mismo.

“En la ciudad de Barranquilla, se viene fraguando un complot en contra del presidente petro y el ministro Armando benedetti por parte del Teniente Coronel Oscar Moreno Arroyabe y su comandante de Barranquilla (Urrego) en el cual con políticos de derecha vienen buscando hacer un decomiso de drogas (plantado) y responsabilizar al presidente y ministro diciendo que son ellos los culpables de ese decomiso. favor alertar al presidente debido a que ese señor moreno Arroyabe viene de trabajar con la DEA en el grupo Grate de Bogotá siendo el enlace (SIC)”, se lee en el informe como parte de ese correo anónimo que llegó a la Colombia Humana.

De igual forma, el informe hace un recuento de la trayectoria del general Edwin Urrego, y en un capítulo de “verificación de la supuesta conspiración contra el señor Presidente de la República y el señor ministro (Benedetti)”, se anexan cuatro procesos en los que este aparece como indiciado. Cabe señalar y, según el propio oficial, ninguno de esos procesos se avanzó hacia una investigación formal.

Asimismo, se mencionan unos supuestos bloqueos en el acceso a la información ciudadana durante su comandancia en Barranquilla, y una denuncia de supuestas interferencias en la investigación contra ‘Papá Pitufo’.

Frente a toda cantidad de revelaciones, el general Urrego, en diálogo con EL HERALDO, afirmó que evalúa emprender acciones legales tanto en el ámbito penal como administrativo por toda esa información que hoy busca enlodar su nombre.

“Yo en este momento estoy contactando algunos asesores jurídicos y abogados. Hay gente que me ha dicho que trabaja gratis mi caso. He recibido mucha solidaridad de la gente y, la verdad, pues, he tomado contacto con algunos abogados porque sí interpondré las acciones legales. Incluso posiblemente estoy estudiando también la posibilidad de tener una asistencia internacional. En ese sentido, hablé con un abogado y me dice que es un tema que no es solamente la honra, sino que es un tema de persecución política. Entonces, estamos revisando todo ese tema. Hasta ahora lo estamos como explorando, pero obviamente habrá una acción penal, porque hay una injuria, hay una calumnia, se ha deshonrado mi buen nombre. Y hay acciones administrativas también”, expresó.

Y agregó que en esas investigaciones dentro su recorrido policial se citan ciudades en las que habría ejercido funciones, pero él asegura que nunca las ha pisado con fines laborales.

Más cerca de lo que se piensa

Sin dar nombres o un mensaje que lo pudiera comprometer, el alto oficial sostuvo que todo esto que hoy le sucede podría tener “motivaciones políticas”, pero también existirían algunas razones por su labor como comandante de la Policía en Barranquilla y su área metropolitana, algo que él llamó como “una cuenta de cobro” que le están “pasando”.

En ese sentido, este medio conoció que en el tiempo en que el general Urrego estuvo al mando de la Mebar puso freno a la corrupción, ordenó unos traslados de policías y golpeó al crimen organizado.

Por otro lado, hay que mencionar que el ministro Benedetti salió a criticar las palabras del saliente general y dijo que el oficial no fue destituido por el allanamiento a su casa, como supuestamente ha dicho Urrego a la prensa, sino “porque hay un informe de inteligencia” que vincula a Urrego con una jugada sucia contra el presidente.

“Enfóquese en responder los señalamientos del presidente y no me coja a mí de escudo para defenderse de ese hecho” y de su paso por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa)”, agregó Benedetti.

Ante ese mensaje del ministro, el general Urrego reafirmó a EL HERALDO lo que ya ha había dicho en otros medios: “estoy dispuesto a someterme a la prueba de poligrafía, pero que me la haga un organismo internacional, que sea neutral, porque si me la va a hacer la Dirección Nacional de Inteligencia, pues obviamente…Incluso, que me la haga el gobierno de los Estados Unidos, que es donde dicen que yo iba a meter una droga en un vehículo del gobierno de allá”.