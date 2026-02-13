Con el pasar de los días, son cada vez más los detalles que se conocen sobre un crimen que ha conmocionado al país y estremeció a los asistentes de un reconocido gimnasio ubicado al norte de la capital. Se trata del sicariato del empresario Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, quienes fueron asesinados a bala justo cuando iban saliendo del establecimiento antes mencionado, el pasado miércoles 11 de febrero.

Le puede interesar: Sicarios asesinan a un hombre frente a su hijo de 6 años en Santander

Y es que, aunque en un principio las autoridades habían informado que no existían reportes recientes de amenazas en contra de alguna de las víctimas, familiares habrían revelado en las últimas horas que, de hecho, uno de los fallecidos sí habría sido objeto de intimidaciones tiempo atrás.

En diálogo con medios nacionales de comunicación, Juanita Fonnegra y Gustavo Andrés Aponte, padres del empresario asesinado, también manifestaron estar desconcertados y profundamente afectados por lo ocurrido, al tiempo que solicitaron a las autoridades celeridad para esclarecer lo ocurrido.

Vea aquí: Hermano del escolta asesinado en Bogotá asegura que la víctima no tenía amenazas

“Nos cogió totalmente por sorpresa. (...) Yo necesito saber porqué mataron a nuestro hijo”, señaló el padre de la víctima, seguido por su esposa, quien lamentó igualmente la pérdida de su ser querido: “Me duele pensar cómo murió, si sintió algo”.

Ahora bien, aunque los padres de Gustavo Aponte aseguraron que desconocían los motivos que podrían tener los responsables del crimen de estos dos hombres, revelaron un hecho que podría ser de interés en la investigación: años atrás, su familia, vínculada al sector arrocero, había sido objeto de amenazas.

Instagram @tavo_triatleta

Este hecho que tendrá que ser indagado ahora por las autoridades, con el fin de determinar si guarda alguna conexión con el crimen, teniendo en cuenta que, por lo menos en los últimos meses, el empresario y su escolta no habían denunciado ningún otro tipo de intimidaciones en su contra.

Lea también: Comandante de la Policía revela detalles del ataque planificado contra empresario agroindustrial en Bogotá

Por el momento, las investigaciones continúan en este caso, que no solo causó gran impacto y temor en la comunidad debido a la violencia con la cual se presentó, sino que también dejó a las familias de las víctimas duramente afectadas.

Al cierre de su pronunciamiento, el padre de Aponte precisó que la pérdida de su hijo cambió para siempre la vida de su familia, al tiempo que solicitó a las autoridades no permitir que el crimen quede en la impunidad.

Instagram @tavo_triatleta

Así fue el crimen de un empresario y su escolta en un gimnasio de Bogotá

Los dos hombres salían del gimnasio Bodytech cuando fueron sorprendidos por los impactados de bala por el pistolero que abrió fuego contra ambos. Tras el ataque, recibieron los primeros auxilios en el sitio y rápidamente fueron trasladados hasta la Clínica del Country sobre las 4:10 p. m.

Le sugerimos: Reconocido empresario del sector arrocero fue asesinado: sicario vestía saco y corbata

Sin embargo, Aponte Fonnegra y Gutiérrez Garzón fallecieron debido a la gravedad de las heridas infringidas por los sicarios, según contó el centro hospitalario que precisó que ambos ingresaron sin signos vitales.

“Ya con policía judicial e inteligencia, vamos a generar un proceso investigativo con la Fiscalía General de la Nación, para dar con el paradero de los actores materiales e intelectuales”, agregó el oficial.

En otras noticias: No hubo rendición de cuentas ante EE. UU. ni imposición de condiciones: Rosa Villavicencio

El delincuente que asesinó tanto al empresario como a su escolta los estaba esperando a las afueras del gimnasio, según cuenta la Policía, y estaba vestido con saco y corbata.

Una vez el pistolero abrió fuego emprendió la huida y se embarcó en una motocicleta que lo esperaba metros más adelante.

También Aquí: Los productos y servicios que quedan en vilo tras la suspensión del incremento del salario mínimo 2026

“Se evidencia que es un acto de sicariato totalmente planeado. Haciendo la trazabilidad de las cámaras podemos evidenciar que estas personas llegaron a esperar a su víctima 15 minutos antes, no fue más”, apuntó el general.

Gustavo Andrés Aponte Fonnegra era conocido por ser un empresario del sector arrocero y era el miembro principal de la Fundación Gustavo Aponte Rojas que tiene como foco los niños en situación de vulnerabilidad de la localidad de Patio Bonito, en Bogotá. Su familia está ligada la empresa productora de Arroz Sonora.

Instagram @tavo_triatleta

Por su parte, Luis Gabriel Gutiérrez gozaba de su retiro de la Policía siendo ahora escolta vinculado a la compañía Flexo Spring S.A.S. y hacía parte del esquema de protección del fallecido empresario.