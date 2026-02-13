Sobre las once de la noche de este jueves 12 de febrero un nuevo hecho de sangre conmocionó los habitantes del barrio Planada del Cerro, ubicado en la Comuna 4 de Barrancabermeja, en el departamento de Santander. Un hombre y su hijo fueron atacados a tiros por presuntos sicarios mientras se desplazaban a bordo de una motocicleta en plena vía pública.

De acuerdo con lo que se conoció gracias al testimonio de varios vecinos del sector, la víctima, identificada minutos después del atentado como Josman Fabián Vives Gamarra, se trasladaba en su vehículo con su hijo, un menor de apenas 6 años de edad, cuando fue interceptado por dos sujetos —también a bordo de una motocicleta—, quienes sin mediar palabra desenfundaron un arma de fuego y les dispararon directamente en varias ocasiones.

“De milagro”, aseguran quienes presenciaron el hecho, el pequeño no resultó herido en medio del fuego y pudo ser auxiliado por la comunidad. No obstante, su padre no corrió con la misma suerte y falleció en el lugar de los hechos.

Tras lo acontecido, las autoridades anunciaron la apertura de una investigación oficial para determinar las circunstancias del crimen y dar con el paradero de los responsables.

Finalmente, respecto al estado del menor, se conoció que, luego de ser entregado a las autoridades, quienes corroboraron que no presentaba traumatismos ni ningún daño físico, fue puesto a cargo de sus familiares.