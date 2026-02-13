El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció este viernes que el Gobierno interpondrá un recurso de reposición ante la suspensión provisional del decreto que establece el salario mínimo para 2026 en $2 millones incluyendo el auxilio de transporte.

“Ustedes tranquilos. El Gobierno pondrá un recurso de reposición ante la medida del Consejo de Estado”, dijo el jefe de la cartera política.

Agregó el funcionario en este sentido que ante la máxima corte de lo contencioso administrativo “se van a fundamentar otra vez los factores por los cuales el Consejo de Estado lo tumbó”.

Y afirmó Benedetti: “El 28 de febrero usted va a recibir otra vez su salario mínimo aumentado en un 23 %”.

Este recurso de reposición, aclaró, se interpondrá ante ese mismo alto tribunal: “El Gobierno va a responder y hará lo necesario para que los pobres estén bien”.