A casi 24 horas del asesinato del empresario Gustavo Andrés Aponte Fonnegra y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez, en el norte de la capital, el hermano del escolta rompió el silencio y entregó detalles sobre la vida de la víctima y las circunstancias del crimen ocurrido el pasado miércoles 11 de febrero en la calle 85 con carrera séptima.

El hecho, que ocurrió hacia las 3:42 de la tarde cuando las víctimas salían de un gimnasio del barrio La Cabrera, es investigado por las autoridades como un sicariato con alto grado de planificación.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, el empresario realizaba su rutina en el gimnasio mientras su escolta lo esperaba en la entrada del establecimiento. En el lugar, varios hombres y una motocicleta fueron detectados en las inmediaciones antes del ataque.

Las autoridades establecieron que el sicario, vestido con traje y corbata, esperó durante varios minutos en la zona y disparó por la espalda contra las víctimas cuando descendían por las escaleras.

Según el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el caso evidencia que el ataque fue cuidadosamente preparado. En entrevista con Blu Radio, el oficial afirmó que se trató de un sicariato que “evidencia una planeación, una articulación milimétrica”.

Las cámaras de seguridad, con cerca de 50 horas de grabación analizadas, muestran que el atacante esperaba a las víctimas y actuó sin intercambio previo. Tras el crimen, huyó en una motocicleta que lo aguardaba cerca del lugar.

¿Qué dijo el hermano del escolta asesinado?

Miguel Ángel Gutiérrez, hermano de Luis Gabriel Gutiérrez, habló con Noticias Caracol sobre la vida y el trabajo de la víctima. Confirmó que el escolta llevaba varios años trabajando con el empresario: “Aproximadamente hace 4 o 5 años trabajaba con él”.

El familiar también relató que la víctima dejó dos hijos y una esposa, y aseguró que desconocían cualquier amenaza previa. “Él nunca nos manifestó que tuviera amenazas o algo por el estilo. No, nunca nos lo mencionó”, precisó.

Sobre lo ocurrido, agregó: “Se nos hace muy extraño todo esto así de repentino. Es algo de no creer, hermano. (...) No entendemos cómo hacen tanto mal a personas de buen corazón”.

La Policía confirmó que Luis Gabriel Gutiérrez era escolta de la empresa privada Flexo Spring S.A.S y que había salido de la institución policial en 2021.

Las autoridades continúan recopilando material audiovisual y pruebas técnicas con apoyo de la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.