Diosdado Cabello afirmó en su programa ‘Con el mazo dando’ que la propuesta del presidente Gustavo Petro a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para adelantar acciones contra el narcotráfico en la frontera colombo-venezolana no era nueva.

Según el dirigente venezolano, esa iniciativa ya había sido planteada por Nicolás Maduro a Petro hace un año sin obtener respuesta. “Ahora se va a Estados Unidos a decir que es idea de él”, expresó Cabello.

Frente a estos señalamientos, el presidente Petro respondió a través de su cuenta en X, señalando que, aunque “Diosdado tiene razón”, se equivoca en un detalle importante. El mandatario explicó que la propuesta de operaciones conjuntas surgió cuando se congelaron los diálogos con el ELN, en los que Venezuela, al igual que Noruega, actuaba como país garante desde la administración de Juan Manuel Santos.

Petro manifestó que su intención era frenar la violencia en la frontera, especialmente tras los asesinatos de cerca de 200 campesinos por parte del ELN en el Catatumbo.

Asimismo, Petro aseguró que “sí hubo operación articulada del gobierno venezolano contra el ELN por el Zulia y sí actúo el ejército colombiano contra el ELN, desde el lado de Tibú”, además, agregó que la coordinación la logró el ministro de Defensa colombiano, Velásquez, y el general venezolano Vladimir Padrino.

Sin embargo, aclaró que esta coordinación se debilitó por la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, así como por el contexto de conflicto en la región.

Petro aclaró que “no apoyé ninguna forma de invasión al país hermano, ni el bombardeo a Caracas” y defendió que la lucha contra el narcotráfico debe darse mediante cooperación internacional y coordinación de inteligencias policiales a nivel regional y mundial.

Además, recalcó que se han constituido esfuerzos conjuntos con Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú, así como con Colombia, para rastrear y capturar cargamentos de drogas y desmantelar redes criminales multinacionales, como la llamada “junta del narcotráfico”.

Finalmente, entre los casos destacados por el presidente se encuentra la interceptación de un submarino cargado con 10 toneladas de cacaína cerca de las Azores, en Portugal, operación que, según Petro, es resultado de esta articulación internacional y que permitió evitar riesgos para la vida de personas involucradas en el control del narcotráfico.

Además, aseguró que la coordinación regional también busca proteger al campesinado colombiano y venezolano de grupos armados ilegales que se financian con estas actividades ilícitas.