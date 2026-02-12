El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) anunció para 2026 el fortalecimiento de sus programas de Ahorro Voluntario Contractual (AVC) y Ahorro Voluntario Contractual Plus (AVC Plus), dos alternativas diseñadas especialmente para personas que no cuentan con cesantías o trabajan de manera independiente.

La iniciativa busca facilitar el acceso a crédito hipotecario y ampliar las posibilidades de financiación para quienes desean adquirir vivienda propia.

La iniciativa busca facilitar el acceso a crédito hipotecario y ampliar las posibilidades de financiación para quienes desean adquirir vivienda propia.

¿En qué consiste el Ahorro Voluntario Contractual del FNA?

El AVC funciona mediante un acuerdo formal entre el ciudadano y el FNA. El afiliado se compromete a realizar aportes periódicos durante un tiempo determinado, lo que le permite demostrar disciplina financiera y capacidad de pago.

Este comportamiento influye directamente en el puntaje crediticio otorgado por la entidad, facilitando el acceso a préstamos con tasas competitivas dentro del mercado nacional.

Uno de los anuncios más llamativos para 2026 es la posibilidad de financiar hasta el 100 % del valor del inmueble, eliminando el requisito tradicional de la cuota inicial.

¿Cuáles son las diferencias entre AVC y AVC Plus del FNA?

AVC tradicional: el usuario pacta un ahorro mensual durante nueve o 12 meses, hasta reunir un monto equivalente a 1,2 salarios mínimos.

AVC Plus: permite aportes superiores o plazos diferentes, lo que puede traducirse en mejores condiciones de crédito y tiempos de aprobación más ágiles.

A pesar de la baja demanda en cuanto a compra de vivienda a nivel nacional, en Barranquilla se ha mantenido en crecimiento la obtención de los inmuebles.

¿Cómo puede hacer estos procesos con el FNA para obtener casa propia?

El proceso de afiliación puede realizarse en línea, a través del portal web o la aplicación oficial del FNA, utilizando el número de cédula. El trámite tarda aproximadamente 10 minutos.

Una vez firmado el contrato, se define el valor de la cuota mensual y el plazo. El cumplimiento puntual de los depósitos impacta positivamente la calificación para acceder al crédito. Los pagos pueden efectuarse mediante transferencias electrónicas o en puntos autorizados de recaudo.