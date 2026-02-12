La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la orden de captura internacional contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, Carlos Ramón González, por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ungrd.

Leer también: El polémico informe de inteligencia que provocó la salida del general (r) Urrego tras ser acusado por Petro de intentar poner droga en el carro presidencial

El máximo tribunal de la justicia ordinaria rechazó la tutela con la que el prófugo ex funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro pretendía quedar libre.

Con ponencia de la magistrada Adriana Consuelo López, no se avaló dejar sin efectos el fallo de segunda instancia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que le dictó orden de captura internacional y medida de aseguramiento intramural.

González pedía la libertad, suspender la circular roja, declarar la nulidad de la decisión y remitir el expediente a la Corte.

Pero el alto tribunal concluyó que la decisión del Tribunal de Bogotá no evidencia la existencia de un ejercicio arbitrario o irrazonable de la función judicial que habilita la intervención de un juez.

“Se impone concluir que la controversia propuesta se circunscribe realmente a la aplicación temporal de dicha disposición legal y a su eventual incidencia en el proceso penal en curso, lo que revela que se acudió al trámite constitucional como instrumento principal para definir un debate propio del proceso penal”, argumentó la corporación.

Importante: Estos son los dos integrantes del equipo que desaparecieron junto a DJ Dever

El ex director del Dapre es procesado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado activos.