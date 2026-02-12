Luego de que se conociera la salida de la Policía Nacional del general Edwin Urrego, excomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, se ha especulado sobre las verdaderas razones por las cuales el propio presidente Gustavo Petro pidió que fuera retirado de la institución.

El mandatario nacional lo acusó públicamente de estar involucrado en un complot en su contra, que incluye un intento de poner droga en el carro presidencial.

“Hay un general que ordené retirar de la Policía; tiene una misión extraña, alguien le dio la orden —no, obviamente, no nosotros— para ponerme sustancias psicoactivas en el carro”, aseguró Petro, al sugerir que el hecho buscaba sabotear un eventual encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El general Urrego reaccionó ante las acusaciones y la orden de retiro de la Policía.

En declaraciones a la revista Semana, el general anunció que iniciará acciones legales para defender su buen nombre.

“Primero, obviamente, empezar las acciones legales, porque sería una decisión basada en una desinformación y, por eso, pido que se profundice en la investigación para que todo se aclare”, dijo el Urrego a Semana.

“Yo me encuentro sorprendido por lo que ha acontecido, por esa información que se le ha suministrado al señor presidente, que no se ajusta a la realidad; es realmente una desinformación”, explicó.

En otras declaraciones, el general en retiro dijo que todo tendría que ver con el ministro de Interior, Armando Benedetti, y el allanamiento que se hizo a su casa, en Puerto Colombia, con una orden de la Corte Suprema de Justicia.

Benedetti dijo, por su parte, que el llamado a calificar servicios de Urrego no tiene que ver con el allanamiento a su casa: “Enfóquese en responder los señalamientos del presidente y no me coja a mí de escudo para defenderse de ese hecho” y de su paso por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin)y por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa)“.

Ahora, según lo revelado por El Tiempo, se conoció que fue por un informe de inteligencia que llegó a manos del presidente que se acusó a Urrego.

“En la ciudad de Barranquilla, se viene fraguando un complot en contra del presidente petro y el ministro armando benedetti por parte del Teniente Coronel Oscar Moreno Arroyabe y su comandante de barranquilla en el cual con políticos de derecha como char vienen buscando hacer un decomiso de drogas (plantado) y responsabilizar al presidente y ministro diciendo que son ellos los culpables de ese decomiso. favor alertar al presidente debido a que ese señor moreno arroyabe viene de trabajar con la DEA en el grupo grate de bogotá siendo el enlace (SIC)”, se lee en el informe como parte de un correo anónimo que llegó a Colombia Humana.

Señala el diario nacional que la Dirección Nacional de Inteligencia le dio plena credibilidad a la autenticidad del mensaje, aunque en el informe no se anexa ninguna verificación de los hechos.

De igual forma, el medio revela que en el informe se hace un recuento de la trayectoria del general en retiro Edwin Urrego, y en un capítulo de “verificación de la supuesta conspiración contra el señor Presidente de la República y el señor ministro”, se anexan cuatro procesos en los que fue demandado o denunciado. En ninguno de esos procesos se avanzó hacia una investigación formal.

Asimismo, se mencionan unos supuestos bloqueos en el acceso a la información ciudadana durante su comandancia en Barranquilla, y una denuncia de supuestas interferencias en la investigación contra ‘Papá Pitufo’.

“El patrullero Burbano denunció interferencias internas y corrupción en la investigación contra “Papá Pitufo”, respaldadas por un audio que involucra a un alto oficial luego director de la DIJÍN. Además, el exdirector de POLFA, Heinar Puentes, y otros oficiales son investigados por presuntos vínculos con la red de contrabando mencionada”, dice el informe, según revela El Tiempo.

Por otro lado, en el informe se menciona la filtración de los correos de ‘Calarcá’, que fueron incautados luego de un operativo. En lo incautado se extrajo información que vincula al director de Inteligencia del DNI, Wilmer Mejía, y al general Juan Miguel Huertas como supuestos colaboradores de esas disidencias. En ese momento Urrego era subdirector de la Dijin.

“Por cuenta de la detención en Antioquia de jefes insurgentes del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), que se movilizaban en una caravana de camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), de acuerdo con el comunicado oficial, el material —computadores, celulares y discos duros—fue legalizado ante jueces de la República y sometido a procesos de extracción y análisis técnico por parte de dos equipos forenses de la Policía Nacional, que han emitido cinco informes desde 2024”, se lee en el documento.

De igual forma, se menciona el supuesto sobrevuelo de un helicóptero de la Policía en la Universidad del Atlántico durante una jornada de protestas, el 30 de octubre del año pasado, que no habría sido autorizado por el Presidente, señala el diario nacional.

“No se descarta la posibilidad de que estas personas (el general y un coronel) pudieran haber sido abordadas por alguna agencias extranjeras, con el posible propósito de ser utilizada para determinados fines”, también se lee en el expediente.