A través de un comunicado, los oficiales en uso de buen retiro, del curso 069 de oficiales, manifestaron su respaldo al brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, quien fue retirado este miércoles del servicio en la Policía por orden del presidente Gustavo Petro, que lo acusa de haber intentado poner “sustancias psicoactivas” en uno de sus vehículos oficiales con el supuesto objetivo de sabotear la reunión que sostuvo en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Orlando Amador

Los oficiales en uso de buen retiro compañeros aseguraron que conocen a Urrego como un “oficial íntegro, profesional y ejemplar”.

“Consideramos injusto que tenga que salir de la institución en las actuales circunstancias, luego de haber dedicado más de 30 años de servicio a la patria, con una hoja de vida intachable, caracterizada por la rectitud, el compromiso institucional y el respeto por los principios que rigen nuestra profesión”, se lee en el comunicado.

Agregaron que Urrego Pedraza “ha honrado el uniforme en cada una de sus responsabilidades, dejando un legado de liderazgo, disciplina y vocación de servicio que merece ser valorado y respetado”.

Seguidamente, expresaron su solidaridad y reconocimiento hacia el oficial retirado, argumentando que están “convencidos de que su trayectoria habla por sí sola y que su nombre seguirá siendo sinónimo de honor y profesionalismo”.

El retiro se formalizó este miércoles mediante un decreto firmado por el presidente Petro, en el que dispuso la salida del oficial por “llamamiento a calificar servicios”, una figura discrecional contemplada en la ley colombiana que permite el retiro de oficiales sin pérdida del grado y con derecho a pensión.

Aunque en sus declaraciones no mencionó nombres, el presidente relacionó la supuesta maniobra con el allanamiento a la casa en Barranquilla del ministro del Interior, Armando Benedetti, en noviembre de 2025 por orden de la Corte Suprema de Justicia, cuando Urrego era comandante de la Policía Metropolitana de esta ciudad.

Edwin Urrego negó las acusaciones de Petro y anunció que acudirá a la justicia para controvertir la decisión que lo apartó de la institución.

En declaraciones a la revista Semana, el general anunció que iniciará acciones legales para defender su buen nombre.

“Primero, obviamente, empezar las acciones legales, porque sería una decisión basada en una desinformación y, por eso, pido que se profundice en la investigación para que todo se aclare”, reveló el uniformado.

“Las acciones legales deben ir de frente a esa hipótesis, frente a esa situación. Esas manifestaciones hechas por el señor presidente son delicadas y tienen trascendencia incluso en lo penal. Entonces, obviamente, tendría que iniciar acciones legales también en ese sentido”, agregó.

Urrego insistió en que los señalamientos no corresponden a la realidad y aseguró estar sorprendido por la información que, según él, fue entregada al mandatario.

“Yo me encuentro sorprendido por lo que ha acontecido, por esa información que se le ha suministrado al señor presidente, que no se ajusta a la realidad; es realmente una desinformación”, explicó.